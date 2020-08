Napoli: Morta Insegnante di Covid, Aveva 57 Anni e Non Aveva Patologie Pregresse Gravi (Di giovedì 27 agosto 2020) Aveva avuto un collasso la notte tra il 25 e il 26 Agosto e dopo i vari accertamenti dell’ospedale del Mare di Napoli era stata confermata la positività al Covid. Ma la situazione è precipitata ed è Morta. Aveva 57 Anni l’Insegnante di Fuorigrotta e secondo i medici era in buona salute non avendo Patologie Pregresse Gravi. È stato il Coronavirus ad ucciderla. Come riporta la vicenda Fanpage.it: “La donna di 57 Anni, secondo le prime ricostruzioni, Aveva accusato sintomi influenzali già alla fine della scorsa settimana. Venerdì avrebbe avuto la febbre, ma sarebbe scesa ... Leggi su youreduaction

