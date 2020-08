Nanni (Bologna): «Allo stadio con la visiera, protegge dal Covid e impedisce gli abbracci» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il medico sociale del Bologna, Gianni Nanni, rappresentante dei club di Serie A nella commissione medica Figc, lancia una proposta. Quella di far tornare il pubblico negli stadi a patto che indossi la visiera anti-Covid. E propone di iniziare proprio dalla città felsinea. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole. «L’idea della visiera può essere davvero una soluzione importante per consentire di riportare i tifosi dentro lo stadio o dentro al palazzetto, questo è un dispositivo che quanto meno riduce quelli che sono gli eventuali pericoli di un contagio soprattutto di fronte ad un assembramento nel momento dell’entrata e dell’uscita degli spettatori da un impianto». E continua: «La visiera può ... Leggi su ilnapolista

