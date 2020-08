Melito. Accusa malore mentre è dal barbiere e muore sul colpo (Di giovedì 27 agosto 2020) Melito. Accusa malore mentre è dal barbiere, muore sul colpo. I fatti sono accaduti pochi minuti fa nel barber shop in Via Lavinaio, ad angolo di Piazza Marconi, dove un uomo avrebbe Accusato un malore. Sul posto sono giunte due ambulanze, i carabinieri della locale tenenza e gli agenti della municipale. Vani i soccorsi dei sanitari … L'articolo Melito. Accusa malore mentre è dal barbiere e muore sul colpo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

