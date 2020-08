Martin Shkreli, su Netflix arriva il film sull’uomo “più odiato di Internet” (Di giovedì 27 agosto 2020) Su Netflix arriva ‘Once Upon a Time in Shaolin’, il film ispirato a Martin Shkreli, “l’uomo più odiato di Internet”. Martin Shkreli, il truffatore salito agli onori della cronaca per lo scandalo Turing Pharmaceuticals nel 2015, diventa protagonista di un film. E’ quanto ha annunciato Netflix, anticipando una pellicola che si preannuncia molto controversa. ‘Once upon a time in Shaolin’, il titolo del film ispirato a Shkreli, si ispira a sua volta all’omonimo album dei Wu-Tang Clan. La band produsse l’album in una sola copia venduta all’asta, e che si aggiudicò proprio ... Leggi su nonsolo.tv

Wu-Tang Clan, un film su quell'acquisto da 2 milioni di dollari di 'Once Upon a Time in Shaolin'

Nel 2015 Martin Shkreli, condannato a sette anni di prigione, acquistava all'asta il settimo album del collettivo hip hop newyorkese per 2 milioni di dollari. Oltre a essere stato un imprenditore non ...

