"Lavora solo perché ha un figlio con Belen": l'attacco di un ex di Amici a Stefano De Martino - (Di giovedì 27 agosto 2020) Novella Toloni Valerio Pino, ex ballerino di Amici, ha sparato a zero contro De Martino e in un'intervista al vetriolo fa accuse molto pesanti all'ex marito della Rodriguez "Siamo passati dalle stelle alle stalle" così Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha esordito nella sua ultima intervista al vetriolo. Al settimanale Nuovo l'ex danzatore - che fino al 2010 era nel cast dei ballerini professionisti del talent Mediaset - si è scagliato duramente contro Stefano De Martino e Belen Rodriguez, accusandoli senza mezzi termini. Non è la prima volta che Valerio Pino, ex volto di Amici, si scaglia contro la coppia d'oro. solo pochi mesi fa Pino aveva denunciato di esser stato fatto fuori dalla televisione a ... Leggi su ilgiornale

blogtivvu : “Stefano De Martino lavora in Rai solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez”, il durissimo attacco di un e… - Lordskary : Quindi uomo delle tue chimere poco ci può interessare, tu disastro in terra hai creato, non sono il solo che lavora… - stefano96762286 : buongiorno Catone la storia e' vecchia il buffone mercenario Cairo e' un Renziano e assume e fa' lavorare solo gior… - francesca_guida : @EroeSemantico È allucinante, sì. Il test gratuito dovrebbe essere previsto non solo a questa categoria di lavorat… - lg61505715 : @maxdantoni @ValerioMinnella @giuseppe_masala @PMO_W @albertobisin Qualsiasi scelta è una questione di calcolo cost… -