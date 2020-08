L’ Nba protesta contro il caso Blake: stop ai playoff (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ ennesimo caso di violenza nei confronti di un afroamericano negli Stati Uniti scuote il mondo dello sport americano. Con una decisione senza precedenti, la gara 5 dei playoff NBA tra i Milwaukee Buckus e gli Orlando Magic non si è disputata per la decisione dei padroni di casa di non scendere in campo come segno di proteste per l’uccisione di un uomo colore, Justin Blake, ad opera della polizia. Gli ospiti, invece, si sono regolarmente presentati sul parquet salvo poi arrendersi all’evidenza e rientrare negli spogliatoi. L’ Nba ha così disposto l’annullamento delle altre due partite in programma nella notte, Houston Rockets- Oklaoma Thunder e Los Angeles Lakers- Portland Trail Blazers. SI FERMANO ANCHE CALCIO E BASEBALL La protesta ha coinvolto anche altri sport. ... Leggi su sport.periodicodaily

Dopo l'Nba, anche il tennis e altri sport americani decidono di fermarsi in segno di protesta per il caso Jacob Blake. Dopo il clamoroso stop alle partite dei playoff Nba, iniziativa lanciata dai ...

Milwaukee (Wisconsin), 27 ago. (LaPresse/AP) - Tre partite della Major League Baseball sono state rinviate sulla scia del ferimento nel fine settimana da parte della polizia di Jacob Blake, un uomo di ...

