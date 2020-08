Juve, il messaggio di Ronaldo: 'Vogliamo conquistare l'Europa e il Mondo' (Di giovedì 27 agosto 2020) Andrea Pirlo e tutto il pianeta Juventus possono sorridere. Il Cristiano Ronaldo amareggiato e deluso dopo la brutta uscita in Champions col Lione sembra aver lasciato il posto a un giocatore che ha ... Leggi su gazzetta

Ronaldo è pronto a ripartire, più carico che mai. Il messaggio affidato ai social è inequivocabile, CR7 ha già in mente gli obiettivi per la prossima stagione. "Mentre mi sto preparando per la mia ter ...Cristiano Ronaldo, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha scritto un lungo messaggio nel quale spiega che ha grande voglia di iniziare una nuova stagione alla Juventus: "Mi preparo per l ...