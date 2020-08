Junior Bake Off 6: Flavio Montrucchio e Alessia Mancini conduttori (Di giovedì 27 agosto 2020) Alessia Mancini e Flavio Montrucchio Di coppie televisive ce ne sono tante, ma quella che andrà a condurre a dicembre su Real Time Junior Bake Off è piuttosto curiosa poiché si tratta di marito e moglie: Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. I due, sposati da 17 anni e genitori di due bambini, saranno al timone della sesta edizione del talent show, versione baby del più celebre Bake Off – Dolci in Forno. Ad annunciare l’arrivo dell’ex letterina di Passaparola, tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2018, è via Twitter Banijai Italia, che produce il format. Per lei si tratta di una prima volta assoluta, mentre Montrucchio ... Leggi su davidemaggio

