Io e te Kledi in lacrime in ricordo della nonna (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ballerino Kledi è stato l’ospite della trasmissione del pomeriggio di Diaco che insieme a Kledi , rivive il suo arrivo in Italia dall’Albania, lo sbarco, i primi difficilissimi giorni e poi l’avventura in televisione con Maria De Filippi e Amici; dalla difficoltà e dalla povertà, alla fama della televisione italiana. Un sogno realizzato.Kledi e Diaco nella prima parte della trasmissione rivivono l’arrivo del ballerino in Italia, il suo legame con la famiglia e con una persona in particolare: la nonna. «Quando ho preso la nave verso l’italia – ricorda Kledi – ho avuto per un attimo un ripensamento; ero appena sono salito a bordo, e ho avuto paura di lasciare la mia famiglia. Sono ... Leggi su people24.myblog

