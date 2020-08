Investe una donna con la moto e scappa: 'Avevo fretta di andare al lavoro' (Di giovedì 27 agosto 2020) Investe con la moto una 80enne intenta ad attraversare sulle strisce, poi scappa senza prestarle soccorso: è successo lunedì mattina alla rotonda tra via Marconi e via Cavour di Desenzano, ... Leggi su bresciatoday

news24_city : Comunali 2020, Di Leo e Vurchio (PD): «Una città che non investe in cultura è una città agonizzante»… - infoiteconomia : Bill Gates investe in una startup che fornisce servizi di connettività mobile - boys_roby : @marcoriv97 @ClaudiaFucci82 @Annamaddalenag @MT_Meli_ @aleiandi Con questo governo che investe nelke task force per… - ngiocoli : @pptamburelli @AntonioBanfi1 @SignorErnesto @albertobisin ... anche un modo 'da economista' di rispondere a una dom… - MariaLu91149151 : RT @dvbntd61: @sonopeppepunto In un paese dove le industrie e le imprese, gli artigiani e i commercianti hanno chiuso con perdita di posti… -

Ultime Notizie dalla rete : Investe una Ravenna, investe una donna in bici e non si ferma: auto pirata ricercata, ci sono testimoni Ravenna e Dintorni Monza: donna investita da un’auto e sbalzata a quattro metri

E’ accaduto mercoledì 16 agosto in mattinata in via Tazzoli. La donna ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Sull’accaduto indaga l ...

Incidente alla Sevel, operaio investito e schiacciato da tir, ferito seriamente

Infortunio alla Sevel di Atessa (Chieti), nell'area carico e scarico merci, dove un autotrasportatore è stato investito da un altro tir in retromarcia, mentre era a piedi, e schiacciato contro la piat ...

E’ accaduto mercoledì 16 agosto in mattinata in via Tazzoli. La donna ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Sull’accaduto indaga l ...Infortunio alla Sevel di Atessa (Chieti), nell'area carico e scarico merci, dove un autotrasportatore è stato investito da un altro tir in retromarcia, mentre era a piedi, e schiacciato contro la piat ...