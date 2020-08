Il pil Usa nel secondo trimestre è calato del 31,7%: meno peggio della prima stima. In lieve calo le richieste di sussidio per i disoccupati (Di giovedì 27 agosto 2020) L’economia americana nel secondo trimestre si è contratta del 31,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge dalla seconda stima dell’andamento del pil tra aprile e giugno, che risulta lievemente migliore rispetto al -32,9% della prima rilevazione. Il dato è anche più positivo rispetto alle attese degli analisti, che scommettevano su una contrazione del 32,5%. Intanto le richieste di sussidi alla disoccupazione la scorsa settimana sono calate di 98.000 unità, a 1,01 milioni. Il numero di richieste iniziali ha superato 1 milione quasi tutte le settimane dalla fine di marzo. Il calo è visto come un segnale positivo perché indica un ... Leggi su ilfattoquotidiano

