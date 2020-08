Germania, il “Comitato di inchiesta extra-parlamentare sul Covid19″: Abbiamo molte prove che è una storia falsa in tutto il mondo” (Di giovedì 27 agosto 2020) IN BREVE I fatti:Più di 500 medici e scienziati tedeschi hanno firmato come rappresentanti di un’organizzazione chiamata “Corona extra-Parliamentary Inquiry Committee” per indagare su ciò che sta accadendo sul nostro pianeta per quanto riguarda il COVID-19.Riflettere su:Perché così tanti professionisti ed esperti del settore vengono censurati, ridicolizzati e chiusi da organizzazioni come l’OMS? Non dovremmo avere il diritto di esaminare le informazioni in modo aperto, libero e trasparente?Questo articolo è “fake news?” No, perché l’affermazione nel titolo che recita “Abbiamo molte prove che si tratta di una storia falsa in tutto il mondo” è ... Leggi su databaseitalia

