Forio d’Ischia, le alghe rosse invadono mare e spiagge (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Sono numerosi i bagnanti e turisti che nelle ultime ore stanno segnalando la notevole presenza di alghe rosse nel mare e nelle spiagge di Forio d’Ischia. “In molti si stanno lamentando della presenza di queste alghe, si tratterebbe però di alghe rosse, come ci hanno comunicato, non tossiche per l’uomo, la cui proliferazione sarebbe determinata dalle alte temperature, è quindi un fenomeno naturale. In ogni caso il contatto con esse può essere molto poco gradevole e quindi capiamo i disagi dei bagnanti, vi è inoltre un cattivo odore a causa di queste alghe, quindi abbiamo chiesto al comune di Forio di poter intervenire ... Leggi su anteprima24

