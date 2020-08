Fondazione Gimbe: + 92,4% di nuovi casi in soli 7 giorni (Di giovedì 27 agosto 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sul coronavirus registra nella settimana dal 19 al gnali d25 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 92,4% dei nuovi casi, 6.538 vs 3. Leggi su globalist

SkyTG24 : Coronavirus, Fondazione Gimbe: 'Non rivedremo le drammatiche scene di marzo e aprile' - Corriere : Il monitoraggio della Fondazione Gimbe: nuovi contagi quasi raddoppiati in sette giorni - giornalettismo : Nell'ultima settimana non sono aumentati solo i contagi, ma anche i pazienti ricoverati (con sintomi) in ospedale e… - TongueRough : La fondazione @GIMBE è geniale. Invece di limitarsi a dire che i casi sono raddoppiati, dice anche che i tamponi so… - PencoG : RT @RaiNews: Nella settimana 19-25 agosto i nuovi casi di coronavirus in Italia sono cresciuti del 92,4% (6.538 a fronte di 3.399), grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Gimbe Coronavirus, Fondazione Gimbe: +92,4% di nuovi casi in soli 7 giorni Agenzia ANSA Coronavirus, Fondazione Gimbe: +92,4% di nuovi casi in soli 7 giorni

In sette giorni +92,4% di nuovi casi di Covid-19; impennata dei nuovi casi (+3.139) e ulteriore aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi (+215) e in terapia intensiva (+8). Salgono a 19.714 i ca ...

Coronavirus: + 92,4% di nuovi casi in soli 7 giorni. In aumento ricoveri e terapie intensive

NELLA SETTIMANA 19-25 AGOSTO, RISPETTO ALLA PRECEDENTE, IMPENNATA DEI NUOVI CASI (+3.139) E ULTERIORE AUMENTO DEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON SINTOMI (+215) E IN TERAPIA INTENSIVA (+8). SALGONO A 19.71 ...

In sette giorni +92,4% di nuovi casi di Covid-19; impennata dei nuovi casi (+3.139) e ulteriore aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi (+215) e in terapia intensiva (+8). Salgono a 19.714 i ca ...NELLA SETTIMANA 19-25 AGOSTO, RISPETTO ALLA PRECEDENTE, IMPENNATA DEI NUOVI CASI (+3.139) E ULTERIORE AUMENTO DEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON SINTOMI (+215) E IN TERAPIA INTENSIVA (+8). SALGONO A 19.71 ...