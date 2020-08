Emma Marrone, la gioia di dire: «Sono uscita definitivamente dalla malattia» (Di giovedì 27 agosto 2020) La notizia più bella per Emma Marrone è arrivata una quindicina di giorni fa. Quando ha visto sul telefono il nome del suo medico la cantante salentina, operata più volte per un tumore a utero e ovaie, aveva quasi paura di rispondere, temeva potessero essere brutte notizie. Ma poi, come ha sempre fatto, si è data coraggio. «Quando ha squillato il telefono, era il mio medico», racconta in un’intervista a Grazia, «Ho pensato: “Ci risiamo”. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia. In quell’istante sono morta e risorta». Leggi su vanityfair

