Emma Marrone: definitivamente uscita dalla malattia L'annuncio della cantautrice salentina (Di giovedì 27 agosto 2020) Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. In quell’instante sono morta e risorta. Stralcio della comunicazione di Emma Marrone, annuncio riportato dal settimanale Grazia. (immagine: tratta da tweet di Emma Marrone) L'articolo Emma Marrone: definitivamente uscita dalla malattia <small class="subtitle">L'annuncio della cantautrice ... Leggi su noinotizie

Emma non è soltanto un’artista piena di grinta e talento. Non è soltanto una giovane donna che si è intestardita dietro il suo sogno, rincorrendolo fino a farlo suo: da ex commessa a idolo dei giovani ...Un splendida notizia quella annunciata da Emma Marrone nell’ultima intervista rilasciata a Grazia. 'Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: "Ci risiamo".