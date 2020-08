Emma Marrone dà la notizia più bella: “Sono uscita definitivamente dalla malattia!” (Di giovedì 27 agosto 2020) Era settembre dello scorso anno, quando Emma Marrone, la cantante che ha cavalcato l’onda del successo dopo la vittoria talent show di Amici di Maria de Filippi nel 2009, ha annunciato l’esigenza di fermare il suo percorso lavorativo a causa delle sue condizioni di salute. La sua storia con la malattia è cominciata quando aveva 24 anni e faceva la commessa a Lecce. Durante quel periodo è arrivata la prima diagnosi che riportava cancro all’utero e alle ovaie, ma nonostante questo Emma non si è fermata e giovanissima, ha trovato la forza di reagire. Con la grinta che l’ha da sempre contraddistinta ha affrontato la prima operazione e subito dopo si è presentata al provino di Amici, cambiando per sempre la sua vita. Aveva raccontato ai microfoni de Le Iene la sua brutta esperienza, felice ... Leggi su isaechia

Emma Marrone è finalmente fuori dalla malattia: ad annunciarlo è stata la stessa cantante in una recente intervista in cui ha rivelato le s ...