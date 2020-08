Ellen Pompeo: 'Non rimarrò per sempre a Grey's Anatomy' (Di giovedì 27 agosto 2020) Neanche i soldi la fermeranno. Recentemente Ellen Pompeo aveva confessato di rimanere ancora a 'Grey's Anatomy' per una questione economica. Ma ora cambia idea. E annuncia: 'Non rimarrò per sempre ... Leggi su tgcom24.mediaset

VanityFairIt : Sembra decisamente sconfortata: «Passare da 33 anni a 50 sullo schermo non è così facile. Si vede davvero la differ… - maristelladicor : RT @_lasilviaaa: Per carità, Ellen Pompeo ultimamente ha fatto uscite discutibili, ma non esiste Grey’s Anatomy senza di lei. Meredith Grey… - chiaruzzi_ : RT @_lasilviaaa: Per carità, Ellen Pompeo ultimamente ha fatto uscite discutibili, ma non esiste Grey’s Anatomy senza di lei. Meredith Grey… - SAPHIRYEN : RT @_lasilviaaa: Per carità, Ellen Pompeo ultimamente ha fatto uscite discutibili, ma non esiste Grey’s Anatomy senza di lei. Meredith Grey… - itsjustinmyidol : RT @_lasilviaaa: Per carità, Ellen Pompeo ultimamente ha fatto uscite discutibili, ma non esiste Grey’s Anatomy senza di lei. Meredith Grey… -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Pompeo Ellen Pompeo: "Ho scelto di restare a Grey's Anatomy solo per i soldi" TGCOM Ellen Pompeo sugli addii di Sandra Oh e Patrick Dempsey a Grey’s Anatomy: “Per me è stata un’opportunità”

Ellen Pompeo racconta cosa abbiano significato per lei gli addii al cast di Grey's Anatomy da parte di Sandra Oh e Patrick Dempsey Ci sono stati addii più pesanti di altri nel corso di 16 stagioni di ...

Ellen Pompeo: "Non rimarrò per sempre a Grey's Anatomy"

Neanche i soldi la fermeranno. Recentemente Ellen Pompeo aveva confessato di rimanere ancora a "Grey's Anatomy" per una questione economica. Ma ora cambia idea. E annuncia: “Non rimarrò per sempre nel ...

Ellen Pompeo racconta cosa abbiano significato per lei gli addii al cast di Grey's Anatomy da parte di Sandra Oh e Patrick Dempsey Ci sono stati addii più pesanti di altri nel corso di 16 stagioni di ...Neanche i soldi la fermeranno. Recentemente Ellen Pompeo aveva confessato di rimanere ancora a "Grey's Anatomy" per una questione economica. Ma ora cambia idea. E annuncia: “Non rimarrò per sempre nel ...