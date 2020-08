Eliana Michelazzo bullizzata per la cellulite, lei sbotta: “Soffrivo di anoressia, il mio fidanzato mi picchiava” (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Un po’ di ore fa, alcune pagine di gossip hanno condivido delle FOTO di Eliana Michelazzo volte a mettere in evidenza la sua cellulite su glutei e cosce. La questione è divenuta subito virale e moltissime persone hanno cominciato a prendere in giro l’ex agente. Quando la diretta interessata ha scoperto cosa si stesse dicendo di lei sul web, ha sbottato ed ha colto la palla al balzo per fare una confessione mai fatta prima. In particolar modo, ha svelato di aver sofferto di anoressia a causa di un fidanzato troppo violento. La FOTO con la cellulite di Eliana Michelazzo Esporsi sui social è un’arma a doppio taglio. Spesso le persone sanno essere molto critiche e cattive, al ... Leggi su kontrokultura

