De Luca contro le regioni del Nord: “Lì nessuna quarantena obbligatoria per chi rientra ed è in attesa di tampone. Cose da pazzi” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Mentre noi decidiamo che la quarantena è obbligatoria per chi rientra ed è in attesa del tampone, nelle regioni del Nord non lo è. Sono Cose da pazzi“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo a un incontro a Salerno sulla legge regionale per lo psicologo di base. “Dobbiamo mantenere un elemento di rigore e di prudenza in più rispetto ad altri territori – ha aggiunto De Luca – noi ci siamo impegnati a garantire la sicurezza e così sarà, anche in questa fase. Stiamo intervenendo dappertutto e andiamo a cercare noi i positivi. Disarmati, senza oggetti di guerra, ma dobbiamo individuarli. Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

