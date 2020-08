Cosa succede se il covid-19 diventa una malattia cronica (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli scienziati stanno indagando sul motivo per cui alcune persone soffrono dei sintomi provocati dal virus anche per molti mesi. Leggi Leggi su internazionale

I problemi respiratori possono anche derivare da un altro effetto del covid-19: la sua tendenza a causare coaguli di sangue, cosa insolita per un virus respiratorio. Quando si formano nei polmoni, i ...

Infarto, non tutte le placche sono uguali

Che cos’è un infarto? Spesso lo si descrive attraverso i sintomi, le conseguenze o per i suoi fattori di rischio. Ma la conoscenza dei meccanismi che portano quell’improvviso dolore al torace è ancora ...

