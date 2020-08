Consulta Provinciale degli studenti, ieri incontro online con la Azzolina (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ieri, 26 Agosto, il Presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Benevento, Iacopo Pacilio, ha partecipato ad un incontro online con la Ministra Dell’Istruzione Azzolina e i Coordinatori Regionali delle Consulte. L’incontro, finalizzato a un confronto tra gli studenti e la Ministra, ha permesso agli studenti di esporre le proprie posizioni in merito alle problematiche legate all’imminente riapertura delle scuole. L’intervento dello studente campano, Iacopo Pacilio, ripreso anche dalla Ministra, ha sottolineato l’importanza e la necessità della riapertura per tutti, ma soprattutto per quegli alunni che ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti a confronto con la Azzolina - AgenziaOpinione : Consulta Provinciale Genitori / Consiglio Sistema Educativo * scuola pat: Freschi e Ceschi « da marzo LE DICHIARAZI… - rietin_vetrina : Riapertura scuole, il comunicato della Consulta Provinciale degli Studenti di Rieti -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Provinciale Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti a confronto con la Azzolina NTR24 2013 – I discussi 94 anni di vita di Giulio Andreotti

Giulio Andreotti, ovvero la storia recente del nostro Paese riassunto in una persona sola. Non c’è figura che più del “Divo”, morto nel 2013 all’età di 94 anni, possa dire di aver vissuto da protagoni ...

Lista Ralli: a maggioranza femminile per cambiare davvero

“E’ la lista che ha più candidate che candidati: 16 a 13. Vuol rappresentare la comunità aretina nelle sue componenti e nelle sue sensibilità. Intende dare risposte concrete e, se possibile,rapide. D ...

Giulio Andreotti, ovvero la storia recente del nostro Paese riassunto in una persona sola. Non c’è figura che più del “Divo”, morto nel 2013 all’età di 94 anni, possa dire di aver vissuto da protagoni ...“E’ la lista che ha più candidate che candidati: 16 a 13. Vuol rappresentare la comunità aretina nelle sue componenti e nelle sue sensibilità. Intende dare risposte concrete e, se possibile,rapide. D ...