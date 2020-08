Come sorelle il gran finale: nell’ultima puntata colpi di scena ma giustizia è fatta (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ andata in onda il 26 agosto 2020 l’ultima puntata di Come sorelle, la fiction turca che tanto ha appassionato il pubblico in queste sere d’estate. La storia delle tre ragazze che hanno scoperto di essere sorelle dopo più di 24 anni, è arrivata al gran finale, non senza clamorosi colpi di scena. Alla fine però questa volta a trionfare sono i cattivi, anche se Deren, Cilem e Ipek hanno dovuto pagare per gli errori commessi. Ma andiamo per gradi. Vi raccontiamo nel nostro riassunto tutto quello che è successo nell’ottava e ultima puntata di Come sorelle. Come sorelle IL gran ... Leggi su ultimenotizieflash

