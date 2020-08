Coltello a serramanico nascosto nello zaino: denunciato un 40enne (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato un uomo della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “Porto abusivo di oggetti atti ad offendere”. nello specifico, durante un servizio di perlustrazione svolto in orario pomeridiano, la pattuglia ha intimato l’“Alt” all’auto condotta da un 40enne. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione è stato trovato un Coltello a serramanico occultato all’interno di uno zaino. Il 40enne, che non hanno fornito una valida ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : CALABRITTO (AV) - IN GIRO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO NASCOSTO IN UNO ZAINO: 40ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI. -… - irpiniatimes1 : IN GIRO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO NASCOSTO IN UNO ZAINO: 40ENNE DENUNCIATO - MDiretta : Nascondeva in auto un coltello a serramanico: foglio di via obbligatorio per un 50enne - - Happy4Trigger : @missNormaJane @quisazzo @torbangla @kryptondaddy @agabriele @indiepatico @DrManq @Milestemplaris @Cycling_Embassy… - edoludo : RT @autocostruttore: Milano. Arrestato in stazione mentre vendeva eroina. Arrestato egiziano, con sé aveva 130 grammi e un coltello serrama… -

Ultime Notizie dalla rete : Coltello serramanico IN GIRO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO NASCOSTO IN UNO ZAINO: 40ENNE DENUNCIATO https://www.irpiniatimes.it In giro con un coltello nascosto nello zaino, denunciato 40enne salernitano

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato un uomo della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “Porto abusivo di oggetti atti ad of ...

Dalle parole ai fatti, lo sport Usa si ferma contro il razzismo

All'annullamento delle partite di Nba per il rifiuto di giocare dei Milwaukee Bucks in seguito al caso Blake sono seguiti altri forfait in più discipline C'è un altro ciclone che si sta abbattendo sug ...

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato un uomo della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “Porto abusivo di oggetti atti ad of ...All'annullamento delle partite di Nba per il rifiuto di giocare dei Milwaukee Bucks in seguito al caso Blake sono seguiti altri forfait in più discipline C'è un altro ciclone che si sta abbattendo sug ...