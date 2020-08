«Ciò che è successo in Costa Smeralda è simile agli effetti di Atalanta-Valencia su Bergamo» (Di giovedì 27 agosto 2020) I rientri dalle vacanze in Sardegna stanno facendo aumentare sensibilmente il bilancio dei positivi nel nostro Paese. Sarebbero circa 1000 i contagiati che dall’isola sono tornati nelle rispettive regioni. Ma dalla Sardegna indicano i turisti arrivati sull’isola come gli untori che hanno determinato il contagio. Il viaggio sui grandi traghetti potrebbe aver influito. A sorprendere è soprattutto l’alta carica virale nei tamponi dei contagiati provenienti dall’isola e la grande rapidità nel contagio, che non ha eguali nel resto d’Europa. Il Messaggero scrive: “Solo nel Lazio sono già stati intercettate 562 persone positive (giovani ma non solo) tornate dalla Costa Smeralda. Secondo l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato, che valuta ogni giorno il tasso di crescita dei nuovi ... Leggi su ilnapolista

