Call of Duty: Black Ops Cold War si mostra in un nuovo story trailer con protagonista Ronald Reagan (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante la Gamescom 2020 Call of Duty: Black Ops Cold War ha fatto la sua comparsa sul palco dell'evento (o almeno per così dire) con un nuovo story trailer.Il video mostra Il Presidente americano Ronald Reagan discutere con i suoi più stretti collaboratori (e la CIA) riguardo l'ennesima minaccia al mondo libero. Di seguito potete trovare il trailer ma prima di lasciarvi vi segnaliamo che (stando alle dichiarazioni degli sviluppatori) la campagna di questo nuovo capitolo di Black Ops darà al giocatori più scelte per quanto riguarda il completamento delle missioni, come ad esempio strade alternative ed obiettivi secondari.Leggi altro... Leggi su eurogamer

davidares01 : RT @SomosXbox: Call of Duty Warzone convivirá con Black Ops Cold War - AngelCanal96 : RT @SomosXbox: Call of Duty Warzone convivirá con Black Ops Cold War - BPrince95 : RT @SomosXbox: Call of Duty Warzone convivirá con Black Ops Cold War - SomosXbox : Call of Duty Warzone convivirá con Black Ops Cold War - Eurogamer_it : Uno streamer di #CallOfDutyWarzone si vanta delle sue abilità , ma mostra per sbaglio un programma di cheat. -