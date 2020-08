“Beau non ce l’ha fatta” Tiziano Ferro in lacrime (Di giovedì 27 agosto 2020) Tiziano Ferro è in lacrime davanti al suo amatissimo Beau, il suo dolcissimo cane non ce l’ha fatta. “Il suo cuore s’è fermato durante la notte” scrive il cantante addolorato. Solo tre giorni fa era stato operato d’urgenza in seguito ad una emorragia, l’unico modo per capire i motivi dell’improvviso malore di Beau. Il post di Tiziano Ferro Beau non ce l’ha fatta.Il suo cuore si è fermato durante la notte.La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero.Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…. Adottate un cane adulto, pensateci se potete. Beau didn’t make it, his heart stopped during the night.My friends, We will ... Leggi su quotidianpost

TizianoFerro : Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla stru… - TizianoFerro : Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. Continua > - TizianoFerro : Consiglio sempre a tutti di cantare. Felici, rabbiosi, educati, stonati. Non conosco nulla di potente quanto la for… - MaricaFarini : RT @TizianoFerro: Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. Continua > - mister_dod : RT @TizianoFerro: Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura.… -

