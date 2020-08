Bacoli, debiti con il Comune per 130 mila euro: chiuso un ristorante (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – “È partita la prima chiusura di attività per un ristorante di Bacoli che, da anni, non paga le tasse. Ha un debito con la comunità di oltre 130.000 €, per Tari non pagata. Lo avevamo diffidato al pagamento, dandogli 15 giorni di tempo per rateizzare. Non lo ha fatto. Adesso dovrà restare chiuso per i prossimi tre mesi. Oltre a dover pagare, in aggiunta alle tasse, anche una multa”. A scriverlo sui social è Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. “E se continuerà a non saldare il debito con i cittadini – continua Della Ragione – sarà chiuso per sempre. Pugno duro contro chi, pur incassando centinaia di migliaia di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bacoli debiti Debito con il Comune di 130mila euro: chiuso ristorante a Bacoli Il Mattino Debito Tari da 130mila euro, il Comune di Bacoli chiude il ristorante

Il mancato pagamento della Tari è costato la chiusura temporanea ad un ristorante di Bacoli. Il provvedimento è stato annunciato dal sindaco Josi della Ragione che ha, inoltre, fatto emergere l’ingent ...

Debito con il Comune di 130mila euro a Bacoli chiuso ristorante

Diffidato al pagamento, gli erano stati dati 15 giorni di tempo per mettersi in regola, anche rateizzando quanto dovuto. Ma il ristoratore ha disatteso le indicazioni municipali e quindi resterà chius ...

Il mancato pagamento della Tari è costato la chiusura temporanea ad un ristorante di Bacoli. Il provvedimento è stato annunciato dal sindaco Josi della Ragione che ha, inoltre, fatto emergere l’ingent ...Diffidato al pagamento, gli erano stati dati 15 giorni di tempo per mettersi in regola, anche rateizzando quanto dovuto. Ma il ristoratore ha disatteso le indicazioni municipali e quindi resterà chius ...