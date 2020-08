Armando Izzo vuole cambiare aria: aspetterà il Napoli fino alla fine (Di giovedì 27 agosto 2020) Il calciomercato del Napoli è in una fase di stallo: nelle sue recenti dichiarazioni, il Presidente Aurelio de Laurentiis ha comunicato che non ci sarà nessuna campagna di saldi e che quindi qualsiasi club che fosse interessato ad acquistare un calciatore del Napoli dovrà fare un’offerta congrua. Scenario che, evidentemente, non si è ancora concretizzato … L'articolo Armando Izzo vuole cambiare aria: aspetterà il Napoli fino alla fine Leggi su dailynews24

