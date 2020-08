Al-Khelaifi saluta Thiago Silva: “Sei una leggenda, buona fortuna” (Di giovedì 27 agosto 2020) Al-Khelaifi, numero uno del Psg, ha salutato Thiago Silva sempre più vicino a lasciare il club parigino dopo otto stagioni all’ombra della Tour Eiffel. Queste le parole del presidente: “Ti auguro il meglio a te e famiglia per le tue sfide future. Farai sempre parte della famiglia e della storia del club. Un grosso grazie, capitano! Sarai per sempre uno dei più grandi giocatori della storia e il tuo status di leggenda qui al Paris Saint-Germain durerà per sempre”. … Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l'histoire, et ton statut de légende ici au @PSG inside perdurera éternellement. … — Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 27, 2020 Foto: twitter Psg L'articolo Al-Khelaifi saluta ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Khelaifi saluta Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi saluta Thiago Silva: "Sarai per sempre leggenda" TUTTO mercato WEB Calciomercato, Messi dice addio al Barcellona: le possibili destinazioni

Un vero e proprio terremoto, quello che ha travolto in queste ore il Barcellona. Lionel Messi, il fuoriclasse argentino, ha deciso: vuole lasciare i blaugrana. Una notizia che nel giro di pochi minuti ...

Calciomercato Juventus, Ronaldo saluta | C’è l’accordo

C’è aria di cambiamento per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese sarebbe disposta ad accettare un nuovo trasferimento in una big europea Il capitolo bianconero di Cristiano Ronaldo potrebbe esser ...

Un vero e proprio terremoto, quello che ha travolto in queste ore il Barcellona. Lionel Messi, il fuoriclasse argentino, ha deciso: vuole lasciare i blaugrana. Una notizia che nel giro di pochi minuti ...C’è aria di cambiamento per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese sarebbe disposta ad accettare un nuovo trasferimento in una big europea Il capitolo bianconero di Cristiano Ronaldo potrebbe esser ...