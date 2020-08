WTA Cincinnati – Serena Williams a testa bassa: “è stato come continuare ad uscire con un fidanzato che non ti piace” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Serena Williams lascia a testa bassa il torneo WTA di Cincinnati: la statunitense è stata sconfitta nella notte dalla greca Sakkari. “È difficile giocare in questo modo e rimanere ottimisti . Giocare nove ore in una settimana è troppo. Non ci sono abituata, ma avrei dovuto vincere. Devo imparare di nuovo a vincere queste partite“, ha dichiarato la statunitense. “È stato come continuare a uscire con un fidanzato che sai non essere giusto per te e che avresti già dovuto aver piantato da tempo”, ha aggiunto Serena Williams.L'articolo WTA Cincinnati – Serena Williams a ... Leggi su sportfair

SuperTennisTv : ?? Quarti di finale al WTA premier di Cincinnati. ???? Questi i match live in programma oggi su #SuperTennnisTV ????… - SNAI_Official : In attesa dell'inizio degli US Open, molti tennisti sono impegnati nella fase più calda del Masters di Cincinnati.… - TennisWebMag : La greca @mariasakkari ha eliminato negli ottavi di finale del WTA di Cincinnati l'ex n° 1 del mondo… - Trade_Shark : WTA Cincinnati, Quarter Final Predictions - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp/Wta Cincinnati - Djokovic senza problemi, Opelka 'spegne' Berrettini. Esce Serena -