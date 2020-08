Viaggio in Thailandia: l’idea di aprire le prigioni come luogo turistico (Di mercoledì 26 agosto 2020) Turismo in Thailandia: si pensa ad un progetto turistico interessante che vede l’apertura delle prigioni. Verranno trasformate in luoghi turistici e di reinserimento nella società per color che stanno per essere rilasciati. come proseguirà il turismo nei prossimi anni? Ma guardando al futuro prossimo, che ne sarà dei viaggi per i prossimi mesi? L’emergenza da … L'articolo Viaggio in Thailandia: l’idea di aprire le prigioni come luogo turistico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

francy04598976 : RT @PechinoExpress: ?? Issiamo la bandiera rossa! Grazie a tutti i paesi che ci hanno accolto: Thailandia, Cina e Corea del Sud. È stato un… - Artlandis : RT @AlfredoBertagna: Xishuangbanna (????) – guida di viaggio: cosa vedere nella Thailandia della Cina - AlfredoBertagna : Xishuangbanna (????) – guida di viaggio: cosa vedere nella Thailandia della Cina - VatySuvimol : Caro Francesco, hai iniziato a viaggiare a 2 mesi (il tuo battesimo di volo), poi a 3 mesi, il primo viaggio in mon… - cittadinu : Il diario del mio viaggio in #Birmania del 2018. Partenza... dalla #Thailandia !! -

Turismo in Thailandia: si pensa ad un progetto turistico interessante che vede l’apertura delle prigioni. Verranno trasformate in luoghi turistici e di reinserimento nella società per color che stanno ...

Giro del mondo a piedi, il ventisettenne vicentino Nicolò Guarrera fa tappa a Imperia

Imperia. La passione per i viaggi porterà Nicolò Guarrera, 27enne vicentino, ad affrontare il giro del mondo a piedi attraverso quattro continenti, in un viaggio di tre anni e mezzo lungo 33 mila chil ...

