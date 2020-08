USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Continuano a contrarsi le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 21 agosto 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione del 6,5% dopo il -3,3% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 10%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un lieve incremento dello 0,4%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 3,11% dal 3,13% della settimana precedente. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza

AlbertoDom1940 : RT @SimonaSr29: Oggi pomeriggio parlavo con un mio amico, medico anestesista in terapia intensiva. Gli ho detto che tanti deridono chi usa… - leviOsaHerm : RAGA ZAYN È VIVO SI RICORDA ANCORA COME SI USA IG - markgmm : @sandcastvles @vlavivlava @mangiarosaria Poiché resterò analfabeta ed ignorante,spero vi agitiate ancora di più????No… - abersani : RT @SforzaFogliani: Per lo scioglimento del Consiglio comunale di Mezzojuso (PA) una Gazzetta Ufficiale di 504 grammi e un Decreto del Pres… - gar_fal : @LucaBizzarri @AlbertoBagnai ma è tutt'altro che disperato nell'Italia del 2020, visto che il tizio in questione è… -

Ultime Notizie dalla rete : USA ancora USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali Il Messaggero 5G, Huawei supera test sicurezza per le apparecchiature di rete

L’azienda di Shenzhen incassa l’appoggio della Russia ma viene esclusa dal mercato indiano delle tlc. E intanto accumula componenti per continuare a produrre smartphone prima delle nuove misure restri ...

Un intrigo internazionale nel flusso invertito del tempo

Quando ha iniziato la lavorazione del film di certo Christopher Nolan non poteva immaginare che in un «futuro prossimo» sarebbe divenuto il salvatore del cinema mondiale, un po’ come il suo Protagonis ...

L’azienda di Shenzhen incassa l’appoggio della Russia ma viene esclusa dal mercato indiano delle tlc. E intanto accumula componenti per continuare a produrre smartphone prima delle nuove misure restri ...Quando ha iniziato la lavorazione del film di certo Christopher Nolan non poteva immaginare che in un «futuro prossimo» sarebbe divenuto il salvatore del cinema mondiale, un po’ come il suo Protagonis ...