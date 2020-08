Treviso, maxi focolaio in uno stabilimento Aia, sono 182 i contagiati su 560 test eseguiti, ma la produzione deve proseguire (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un numero elevatissimo di contagi è stato scoperto nello stabilimento Aia di Vazzola in provincia di Treviso. Secondo quanto riferito dall’Asl locale sarebbero 182 le persone contagiate su 560 test predisposti. Lo stabilimento ha in totale più di 700 dipendenti. La dirigenza dell’azienda in accordo con lo staff Asl ha deciso di diminuire la produzione ma non di chiudere lo stabilimento. I 182 contagiati sono tutti asintomatici e stanno bene ma sono stati posti in quarantena obbligatoria. La dirigenza aziendale ha predisposto i test per i restanti 140 dipendenti che al momento non hanno fatto ancora il tampone. Niente chiusura dell’azienda In seguito alla riunione avvenuta ... Leggi su baritalianews

