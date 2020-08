Temptation Island, svelate due nuove coppie: le loro storie d’amore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo articolo Temptation Island, svelate due nuove coppie: le loro storie d’amore . Temptation Island, altre due coppie sono state presentate: la nuova edizione partirà a metà settembre e già c’è grande attesa. Le nuove coppie di Temptation Island sono pronte a partire: fino ad ora ne abbiamo conosciute due. Questa edizione sarà una “Nip”, ovvero contrariamente a quanto era stato comunicato inizialmente, i concorrenti saranno tutti “non … Leggi su youmovies

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - TemptationITA : Gennaro e Anna stanno insieme da sei anni e, dopo vari tira e molla, pensano che #TemptationIsland possa aiutarli a… - TemptationITA : “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie… - Gianfuser : Solo guardando la pubblicità di Temptation Island mi è salita la bestemmia - 7Heartbreak : sappiate che apro la TV solo per guardare qualche film o qualche cartoon, quando appaiono quelle merde del tg5 o te… -