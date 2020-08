Sui livelli della vigilia la Borsa di New York (Di mercoledì 26 agosto 2020) (TeleBorsa) – Seduta positiva per la Borsa di Wall Steet, un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale americana sulla politica monetaria, in vista del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell in occasione di Jackson Hole. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones riporta una variazione pari a +0,13% mentre, al contrario, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.471 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,71%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+1,21%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+2,71%), informatica (+1,84%) e beni di consumo secondari (+1,15%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Sui livelli Sui livelli della vigilia la Borsa di New York Teleborsa Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento positivo delle altre borse europee. Pochi gli spunti della giornata, fatta salva TIM e il dossier rete unica. L'Euro / Dol ...

Samurai Jack: Battle Through Time, la recensione

La recensione di Samurai Jack: Battle Through Time rappresenta una di quelle occasioni in cui un nuovo titolo approda sui dispositivi iOS, in questo caso via Apple Arcade, ma contemporaneamente anche ...

