Stati Uniti, una conferenza a Boston avebbe contagiato oltre 20mila persona (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una conferenza di biotecnologia dello scorso febbraio a Boston avrebbe portato al contagio di oltre 20 mila persone contribuendo a diffondere il Covid negli States. Lo ha rivelato uno studio del Mit e di Harvard che ha scoperto che l’evento, al quale tra il 26 e il 27 febbraio scorsi avrebbero partecipato circa 200 persone, sarebbe uno degli eventi che più ha contribuito a diffondere il virus negli Stati Uniti che dall’inizio della pandemia hanno fatto registrare quasi 6 milioni di positivi e oltre 182 mila morti. LEGGI ANCHE > Il raduno di motociclisti che fa scoppiare un focolaio nel Midwest La conferenza che ha diffuso il Covid negli States Secondo gli studiosi che hanno condotto la ricerca sarebbero oltre 90 i ... Leggi su giornalettismo

