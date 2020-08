Schwoch: "Il 4-2-3-1 potrebbe essere la soluzione per far giocare insieme Osimhen e Mertens" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Stefan Schwoch ha parlato nel corso della trasmissione Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il Napoli fa anche parte di allenamenti a porte chiuse, a Dimaro era impossibile, a Castel di Sangro c’è la possibilit&ag ... Leggi su tuttonapoli

Stefan Schwoch parla a Marte Sport Live su Radio Marte: “Il Napoli fa anche parte di allenamenti a porte chiuse, a Dimaro era impossibile, a Castel di Sangro c’è la possibilità e quindi Gattuso la sfr ...

