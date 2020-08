Samp, Ferrero: «Ci siamo salvati bene, ma avremmo potuto fare un’altra impresa» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «La sofferenza fa parte della passione. L’ultima è stata una stagione dura, per tanti motivi e soprattutto per quella falsa partenza, ma ci siamo salvati bene in un contesto difficile post pandemia: avremmo potuto anche fare l’impresa». RANIERI – «Sono molto soddisfatto di lui. Sotto tutti i punti di vista. In un momento di difficoltà si è rivelato la scelta giusta». PORTE ... Leggi su calcionews24

