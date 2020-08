Referendum: da Bozzi a Boschi, 35 anni di mancati tagli dei parlamentari (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Il 20 e 21 settembre 2020 gli elettori saranno chiamati a decidere se lasciare intatta la composizione attuale del Parlamento, fissata nel 1963 a 945 parlamentari elettivi, o se confermare la decisione di Camera e Senato di ridurre proporzionalmente di circa un terzo il numero degli eletti, prevedendo un totale di 600 parlamentari elettivi. Un bivio che sta dividendo le forze parlamentari, nonostante il Parlamento abbia già dato il suo via libera alla riforma. E questo perché alcune precondizioni poste per il varo della riforma, come la messa a punto di una nuova legge elettorale che garantisca la rappresentatività politica e territoriale, sembrano ora in fase di stallo. Eppure, l'esigenza di snellire le Camere è stata avvertita da decenni da tutte le forze politiche. La ... Leggi su agi

Il Pd non trova l'anima e neanche il dna

Abbandonata la ricerca di un’anima, il Pd rivendica un dna, ma nemmeno il passaggio positivistico dallo spirituale al corporale sembra illuminare il cammino. Il taglio dei parlamentari è nel nostro dn ...

