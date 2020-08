"Pietruzze nel corpicino di Gioele". Le prime tracce che emergono dall'autopsia (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'esame con la Tac ha evidenziato delle indicazioni che potrebbero essere utili per stabilire dove il piccolo è morto. Si cercano altri resti del bambino sulla montagna di Caronia Leggi su repubblica

Adnkronos : #Gioele, la Tac: 'pietruzze' nel corpo del bambino - carlobonini : #Caronia 'Pietruzze nel corpicino di Gioele'. Le prime tracce che emergono dall'autopsia - StraNotizie : 'Pietruzze nel corpicino di Gioele'. Le prime tracce che emergono dall'autopsia - kiara86769608 : RT @Adnkronos: #Gioele, la Tac: 'pietruzze' nel corpo del bambino - elenoirebartoli : RT @repubblica: 'Pietruzze nel corpicino di Gioele'. Le prime tracce che emergono dall'autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : Pietruzze nel

ExibArt

Nel corpicino del piccolo Gioele, come apprende l’Adnkronos, c’erano delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti nominati dalla Procura di Patti per stabilire il luogo della morte del bambin ...Stamane al Policlinico di Messina è iniziata l’autopsia sul corpicino di Gioele. E’ stata effettuata un tac sui resti del piccolo, all’interno del quale sono state trovate alcune pietruzze come rivela ...