Petrolio in rialzo. EIA annuncia calo scorte oltre attese (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Petrolio naviga ancora in deciso rialzo al Nymex, grazie alla forte riduzione delle scorte USA, annunciata dall’EIA, la divisione di ricerca del Dipartimento dell’Energia americano. Il future sul Light crude americano scambia a 43,6 dollari al barile, in rialzo dello 0,6%, in linea con l’ascesa del Brent del Mare del Nord, che guadagna lo 0,4% a 46,22 USD/b. L’EIA ha annunciato oggi un calo delle scorte superiore alle attese. Gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 21 agosto 2020, sono scesi di oltre 4,7 milioni di barili a 507,8 MBG, contro attese per una riduzione di 3,7 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento ... Leggi su quifinanza

