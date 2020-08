Olimpia Milano-Cantù, la Supercoppa si gioca: tutti negativi i tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano - Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi dell' Olimpia Milano : la gara di Supercoppa Italiana contro Cantù , prevista domani alle 17 al Forum di Assago, si svolgerà quindi regolarmente. L'... Leggi su corrieredellosport

OlimpiaMI1936 : ?? Comunicato Olimpia Milano ? - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, basket: sospetto caso in Gruppo Squadra Olimpia - LucaDa18 : Negative buffers, the Italian Super Cup Olimpia Milano-Cantù is played - ClaudiaPandoro : Olimpia Milano, ufficiale: c’è un positivo al Covid-19 - rep_milano : Tamponi negativi. Si gioca Supercoppa Olimpia-Cantù [aggiornamento delle 19:53] -