“Naziskin, negazionista e omofobo”. Così si definisce il candidato per le comunali di Fondi. Anpi: “Espulsione immediata” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prima che il caso fosse segnalato dall’Anpi, sul suo profilo Facebook si definiva “naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita”. La frase, come riferiscono diverse testate, è subito sparita dai social, ma sono subito esplose le polemiche su Christian D’Adamo, candidato alle elezioni comunali di Fondi, in provincia di Latina. Sul web compare spesso mentre fa il saluto romano, tra busti del duce e frasi che rimandano al Ventennio fascista. Il 32enne è in lizza per le prossime amministrative nella lista civica “Giulio Mastrobattista sindaco”, una delle tre liste a supporto della corsa a primo cittadino di Mastrobattista, in quota Fratelli d’Italia. È a lui che l’Associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

