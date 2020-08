Monica Bellucci dopo il divorzio con Vincent Cassel: “Nella vita s’impara soffrendo per amore” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Monica Bellucci ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista: dopo l’annuncio del suo nuovo ruolo teatrale, l’attrice ha rilasciato al Corriere della Sera parole di ammirazione per l’icona che dovrà interpretare, ovvero la straordinaria Maria Callas, con la quale sente un legame profondo. Ma non sono mancate delle rivelazioni su come ha affrontato la sua personale delusione d’amore, dopo il divorzio con Vincent Cassel. Come stesso lei ha raccontato, Monica si sente rappresentata dalla storia della Callas, che ha sempre messo in scena il dolore delle donne, ma soprattutto ha espresso il suo amore, che la diva aveva vissuto fortemente con Aristotele Onassis: Lei si è battuta per le sue emozioni. Ha ... Leggi su dilei

