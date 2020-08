Mantova: ricercato per violenza sessuale su minori, arrestato latitante (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Gonzaga (Mantova) hanno catturato Ion Babaianu, 26enne di origine moldava, ricercato a livello internazionale ai fini estradizionali, poiché colpito da ordine di cattura emesso dal tribunale di Cahul (Moldavia) per il reato di violenza sessuale su minori. ricercato dalla fine del 2018, per evitare la cattura e quindi dover scontare la pena a cui era stato condannato, si è dato alla fuga rifugiandosi in Italia, fino a ieri. Da quanto ricostruito si sarebbe prima nascosto in l'Emilia Romagna e successivamente in Lombardia, alloggiando con altri connazionali e lavorando in campagna nei raccolti agricoli stagionali. Proprio le indicazioni della Direzione centrale di Roma, frutto dell'attività investigativa, ... Leggi su iltempo

