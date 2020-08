L'abbonamento annuale per la cabinovia? Costa 12.000 franchi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gli optional però sono esclusivi: niente code, accesso alle zone lounge e parcheggi speciali. Leggi su media.tio.ch

BERNA - Con il progetto della V-Bahn a Grindelwald, la ferrovia della Jungfrau vuole tornare a giocare il campionato principale: è quanto ha recentemente annunciato Urs Kessler, CEO della compagnia fe ...

Un abbonamento gratuito per autobus e treni per tutti gli under 14 della regione

A partire dall’1 settembre, per spostarsi lungo i percorsi casa-scuola e nel tempo libero. Oltre 15mila gli utenti in provincia di Ravenna “Grande – crescere viaggiando per l’Emilia-Romagna” è il nuov ...

