Il Tè, ingrediente di bellezza, dallo skincare ai profumi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Millenario, aromatico e ricco di proprietà benefiche, il tè è da sempre ingrediente di bellezza in cosmesi e fonte di benessere. Da bevanda antica e tradizionale, protagonista anche dei tea time più famosi dal Giappone all’Inghilterra, il tè è anche ingrediente molto ulitizzato nello skincare e nella profumeria grazie alle sue proprietà antiossidanti e alle sue infinite qualità. Il thé in cosmesi sfoglia la gallery La bevanda dell’eterna ... Leggi su iodonna

viversanonet : Il cioccolato fondente e puro, oltre ad essere un alimento buonissimo, è un ingrediente eccezionale per la bellezza… - oasidellacanapa : Tutti vogliono una #pelle splendente, bella e morbida, e il tutto può essere possibile grazie ad un solo ingredient… -

Ultime Notizie dalla rete : ingrediente bellezza

Io Donna

Cerchi una crema viso pelle grassa bio ed economica? Eh si, trovare una crema con un buon elenco ingredienti ma ad un buon prezzo, può essere a volte un'esperienza anche stressante, perché bisogna doc ...Presentato in anteprima ora è disponibile in streaming al costo di 15 euro per sostenere una manifestazione che quest'anno ha dovuto lasciare il suo Poggiolino. Ma gli attori, gli stessi, hanno accett ...