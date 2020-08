Governo e Regioni distanti sulla scuola. "Sciogliere nodo trasporti o rischio caos" (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Sciogliere il nodo dei trasporti o non ce la facciamo, si rischia il caos”. L’ultimatum è arrivato durante la riunione con il Governo. Per le Regioni - i Governatori sono collegati in videoconferenza con i ministri Boccia, Speranza, Azzolina, De Micheli, il commissario straordinario Arcuri, i” capo del Cts, Miozzo perl’Anci c’è il presidente Decaro, per l’Upi De Pascale per definire le questioni dirimenti per la riapertura delle scuole - la principale è quella relativa alla riorganizzazione dei trasporti prima del 14 settembre, “o si rischia caos”. I presidenti delle Regioni aspettano risposte chiare e immediate per poter consentire agli studenti, una volta ... Leggi su huffingtonpost

