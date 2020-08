Gigi Hadid bellissima col pancione: i ritratti “ufficiali” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il momento della gravidanza è per molte l’apoteosi della bellezza: il corpo fiorisce, i capelli sono più luminosi e forti, le forme sinuose del corpo si fanno ancora più affascinanti. Gigi Hadid, che ha mandato in tilt Instagram ( oltre 4 milioni di like in un paio d’ore) pubblicando tre serie di scatti in bianco e nero, i primi “ufficiali” della sua gravidanza, ne è la conferma. Gigi Hadid, i ritratti in gravidanza pubblicati su instagram (@GigiHadid instgaram) I ritratti di Luigi and Iango La 25enne top model, che aspetta un figlio (pare sia una bimba) dal compagno, il cantante Zayn Malik, sta passando le ultime settimane di gravidanza a New York. Alla data del parto – previsto per settembre ... Leggi su iodonna

hxfruit : @___maiaa___ gigi hadid è la mia migliore amica non lo sapevo ma mi va benissimo - LHbaeh : RT @GigiHadidIT: Altre foto di Gigi Hadid, scattate da Luigi & Iango, in una possibile versione colorata! ?? - martistyl : @___maiaa___ gigi hadid è una donna QUESTO LO SAPEVO ANCHE IO oltre ad essere anche una dea - __Haroldmysun_ : RT @thisiisnothend: Gigi Hadid è una Donna con la “D” maiuscola. - DRepubblicait : Gigi Hadid mostra le foto della sua gravidanza su instagram [di marika gennari] [aggiornamento delle 18:16] -